Uusi vuosi vastaanotetaan lumimyräkässä: "Tuulee ja tuiskuttaa niin, ettei raketeista hirveästi iloa ole"

Huomenna nautitaan upeasta talvisäästä

Uudenvuodenaattona tuulee ja tuiskuttaa



– Aattopäivä on vielä koko maassa poutainen pakkaspäivä. Pakkasta on pohjoisen 15:stä etelän muutamaan asteeseen. Illansuussa Suomeen leviää lännestä lumimyräkkä. Matalapaineen reitti on vielä vähän epävarma, mutta joka tapauksessa lumipyry sieltä on tulossa. Lisäksi tuulee niin kovaa, että raketeista ei hirvesti iloa ole.