Hurja talvimyrsky iskee Suomeen huomenna: Lunta voi kertyä kinoksiin jopa puoli metriä – tuulenpuuskat haittaavat rakettien ampumista

Huominen aattopäivä on vielä poutainen, mutta päivän mittaan pilvisyys alkaa lisääntyä ja tuulet voimistua.

– Läntisillä merialueilla voi myrskytä jo aattoillan aikana. Sisämaahan on luvassa kovia tuulenpuuskia. Itä- ja Etelä-Suomessa tuulet ovat voimakkaimmillaan aattoyönä puolenyön molemmin puolin. Idässä puuskat ovat kovia, ja eteläisellä merialueella tuulee kovaa.

Lunta tulee noin 20 senttiä

Paluuliikenteessä on paha keli – tuulivahingot mahdollisia



– Sää on tiistaina hirmuinen. Paluuliikenteessä ajokeli on todella huono koko maassa. Pohjoisessa keli on hankala lumipyryn takia. Etelässä tulee sekä lunta että vettä, eli tien pinta muuttuu loskaiseksi. Tienpinnat ovat lisäksi jäisiä kaikkialla.