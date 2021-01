Uusi tutkimus: Tämän maan koronatorjuntatoimet olivat maailman huonoimpia

Brasilian toimet koronaviruspandemian torjumiseksi ovat olleet maailman huonoimpia, kertoo tuore australialaistutkimus. Parhaiten pandemian torjunnassa on onnistunut Uusi-Seelanti.

Brasiliassa on raportoitu yli 218 000 koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta ja lähes yhdeksän miljoonaa koronatartuntaa. Ainoastaan Yhdysvalloissa on raportoitu enemmän kuolemantapauksia kuin Brasiliassa.

Tutkimuksen mukaan sekä Brasiliassa että Yhdysvalloissa on pandemian aikana ollut johtaja, joka on vähätellyt koronaviruspandemian uhkaa, tehnyt maskien käyttämisestä naurunalaista ja vastustanut rajoituksia. Lisäksi molemmat johtajista, sekä Brasilian presidentti Jair Bolsonaro että Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump, saivat itse koronavirustartunnan.

Viruksen ensimmäisenä havainnut Kiina ei ollut mukana tutkimuksessa, koska tutkijoiden mukaan Kiinasta julkisesti kerrottu tieto koronavirustestauksesta on ollut puutteellista. Tutkimuksen mukaan Kiina on aggressiivisesti pyrkinyt hallitsemaan julkista kuvaa maan tartunnoista yrittäessään osoittaa, että autoritäärinen yhteiskuntajärjestelmä on ollut pandemian torjunnassa demokraattista järjestelmää parempi.