Muistatko nämä kohutapahtumat? Tapparan palkkaama mestarivalmentaja tunnetaan tulisieluisena johtajana

Grönborgin, 54, tulo rikkoo 11 vuoden syklin, jonka aikana Tappara seilasi vuorotellen Jussi Tapolan ja Jukka Rautakorven komennossa. Ruotsalainen on vasta seuran historian toinen ulkomainen valmentaja 1990-luvun puolivälissä luotsanneen Boris Majorovin jälkeen.

Ennen Grönborgia SM-liigassa on valmentanut viisi ruotsalaista päävalmentajaa: Leif Boork valmensi kauden verran SaiPaa 1980-luvulla ja Freddy Lindfors puoli kautta Lukkoa syksyllä 1996. Curt Lundmark voitti Jokereissa mestaruuden heti ensimmäisellä kahdesta kaudestaan keväällä 1997. Samaan aikaan Håkan Nygren luotsasi Kiekko-Espoota kaksi kautta. Maailmanmestari Curt Lindström piipahti 2000-luvulla vielä kahdella kaudella Ilveksen ja Jokereiden peräsimessä.

Kannusten hankkimista Pohjois-Amerikan valmennuskoulussa

– He halusivat jonkun, jolle Ruotsin jääkiekkokulttuuri on tuttu, mutta joka olisi silti valmentanut Pohjois-Amerikassa. He halusivat kääntää sivua. Olin onnekas, että sain olla osana erittäin menestyksekästä aikaa Ruotsin jääkiekossa.