Uusi-Seelanti sai ulkoministerikseen kasvotatuoidun maorinaisen ensimmäistä kertaa historiassa: "Ei ole mitään rajoja sille, mihin asti maori voi edetä"

Perinteinen maoritatuointi eli moko on symbolinen esitys kantajansa sukuhistoriasta ja asemasta maoriyhteisössä. Tatuointi tehdään perinteisessä seremoniassa eli tā mokossa, joka seuraa tarkoin vanhaa, maorien pyhänä pitämää protokollaa. Tatuointi on perinteisesti tehty käsin, mutta nykyään siinä käytetään myös moderneja tatuointikoneita.

"Kulttuurillamme on paikka kansainvälisellä tasolla"

Politiikan toimittaja Rukuwai Tipene-Allen, jolla on myös moko kauae, arvioi, että Mahutan leukatatuoinnilla on valtava merkitys.

– Se osoittaa, että kulttuurillamme on paikka kansainvälisessä yhteisössä. Se, että hänellä on kasvoissaan esivanhempiensa merkit osoittaa, ettei ole mitään rajoja sillä, mihin asti maori voi edetä.

Tippene-Allen työskentelee Maori television -kanavalla, jonka tavoitteena on muun muassa elvyttää maorin kielen käyttöä julkisessa elämässä. Maorin kieltä puhuu noin nejä prosenttia uusiseelantilaisista. Kielestä tuli maan virallinen kieli vuonna 1987. Tätä ennen kieli pyrittiin pitkään aktiivisesti tukahduttamaan englannin tieltä.

Mahuta edustaa keskustavasemmistolaista työväenpuoluetta, joka otti 49 prosentin kannatuksellaan murskavoiton viime kuun parlamenttivaaleissa. Vaalituloksen myötä Uuden-Seelannin parlamentista tulee yksi maailman moninaisimmista. Lähes puolet 120 kansanedustajasta on naisia. Noin kymmenes kansanedustajista ilmoittaa julkisesti kuuluvansa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöhin. Tämä luku on mediatietojen mukaan tällä hetkellä maailman suurin. Varapääministeri Grant Robinson on homoseksuaali.