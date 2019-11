Terrori-iskuista toipuva Sri Lanka äänestää presidentistä – vastakkain kuolemanpartioista syytetty "Terminaattori" ja ilmaisia kuukautissuojia lupaava murhatun presidentin poika

Ihmisoikeusjärjestöjen näkemys veljeksistä on kuitenkin synkempi. Rajapaksojen määräämä armeijan operaatio tamileja vastaan oli armoton, ja sisällissodan viimeisinä kuukausina noin 40 000 tamilisiviiliä tapettiin. Mahinda Rajapaksa on kiistänyt, että yksikään sotilas olisi syyllistynyt surmiin.

Vielä sodan jälkeen Gotabhaya Rajapaksan on syytetty johtaneen salaista yksikköä, jonka kuolemanpartiot sieppasivat ja tappoivat tamilisissejä, Rajapaksojen poliittisia vastustajia ja journalisteja. Hän on kiistänyt syytökset.

Muslimit huolissaan Rajapaksan voitosta

Gotabhaya Rajapaksa on nimennyt ääri-islamismin vastaisen taistelun yhdeksi tärkeimmistä vaalilupauksistaan. Hänet on myös liitetty radikaalien buddhistimunkkien ryhmään, joka pitää vähemmistöjä uhkana. Sri Lankan väestöstä enemmistö, noin 70 prosenttia, on buddhalaisia. Muslimeja on noin kymmenen prosenttia.