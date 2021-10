Onko Sanna Marin jälleen maailman nuorin pääministeri? Ehkä ei, tittelin on vienyt häneltä mies, jonka kotimaa on lähes Marinin kaima

Pienen San Marinon tasavallan johtoon nousi lokakuun ensimmäisenä päivänä pian 27 vuotta täyttävä Giacomo Simoncini. Hän on syntynyt 30.11.1994. Hän edustaa San Marinon sosialistista puoluetta ja on näin ollen myös Sanna Marinin aatetoveri.

Harvinainen kaksinvalta

Maan ja sen hallituksen johdossa on kaksi tasavertaista henkilöä, joiden titteli on italiaksi capitani reggenti. Se on käännetty suomeksi – silloin harvoin kun käännöstä on tarvittu – yleensä kapteenivaltionhoitajaksi.