Suomalaishiihtäjä sisään, muttei mielimatkalle: "Ei tullut mahdollisuuttakaan"

Markus Vuorela on kuin onkin jälleen hiihdon MM-kisoissa. Temppu toteutui kahden vuoden takaisen tapaan varamiehenä.

Toissa vuonna Vuorela pääsi takaoven kautta MM-Planicaan, ja nyt rajavartija sai moisen kutsun MM-Trondheimiin. Suomelta tippui lauantain yhdistelmäkilpailusta ensin influenssan vuoksi Iivo Niskanen ja sitten niin ikään sairastunut Perttu Hyvärinen. Niskasen korvaajaksi nimettiin Remi Lindholm, ja MM-kisoihin varalla ollut Vuorela pääsee skiathloniin ikään kuin varamiehen varamiehenä.

Planicassa tilille tuli kaksi vuotta sitten 15 kilometrin vapaan kisa ja 43. sija. Vuorela oli kuitenkin sairastellut tuolloin kisojen alla ollen "varmaan 10 päivää influenssassa".

– Nyt pääsi paremmasta tilanteesta tulemaan tänne. Olen saanut valmistautua ihan hyvin. Ei ole mitään probleemaa, Vuorela virkkoi perjantai-iltana.

Tiedon paikastaan mies sai tiistaina, Trondheimiin hän saapui torstaina.

"Aina yllättäen"

Sen kummempaa tunnemyrskyä asia ei saanut Vuorelassa aikaan.

– Tietenkin tässä on sen verran pitkään jo hiihtänyt, että osaa valmistautua vähän siihen, minkälaisia valintoja tulee.

Suoraan kisoihin valittu Remi Lindholm sijoittui MM-kisojen maailmancup-kenraalissa Falunissa 20 kilometrin vapaalla toissa viikonloppuna kymmenenneksi, Vuorela jäi pykälälle 34.

– Remin kanssa kilpailimme pitkään, kumpi pääsee suoraan 50:lle (ensi viikon lauantaiksi). Remi veti kyllä hyvin pidemmän korren siitä.

– Tietenkin aina tällainen tulee yllättäen, vaikka osaa varautua, että voi kutsu tulla. Ihan levollisin mielin kuitenkin.

Paras matka jää

Vasaloppet jää Markus Vuorelalta sivuun MM-hiihtämisen myötä.Tomi Natri /All Over Press

Ja kun MM-kisoihin kutsu käy, harvapa siitä kieltäytyy. Jos Vuorela ei olisi MM-kisoihin päässyt, hän olisi suunnannut täksi viikonlopuksi pitkän matkan klassikkokilpailu Vasaloppetiin ja tullut sitten varalle ensi viikon lauantain 50 kilometrille. Nyt Vasaloppetin sai heivata MM:ien tieltä pois.

– Kyllä tämä on ollut minulla tavoitteena ihan kauden alusta lähtien. Kaikki normaalimatkat täällä on ollut minulle tavoite, MM:ejä varten harjoitellut mies totesi.

– Nyt jopa se paras matka, pertsan kymppi, jää pois. Osittain sen takia, että ei tullut mahdollisuuttakaan hiihtää sitä maailmancupissa.

Sille matkalle ensi tiistaina Vuorela ei ole siis tällä erää starttaamassa. Sen mies sai sivakoida vain sesongin alussa Rukalla. Sijaluku oli tuolloin 41.

"Sopii minulle"

Vuorela on toistaiseksi sauvonut MM-kisoissa parhaimmillaan 28:nneksi vapaan 15 kilometrillä Oberstdorfissa 2021. Moinen tulos yhdistelmäkisassa ei häntä suuremmin ilahduttaisi.

– Tietysti MM-kisoissa on aina pikkuisen vähemmän hiihtäjiä. On jopa vähän helpompi päästä ok-sijoille. Top-20:een olen tyytyväinen. 15 on mennyt jo tosi hyvin. Siitä eteenpäin on aina plussaa. En ala jarruttelemaankaan, jos menee paremmin.

Rajavartija odottaa tältä päivältä raskasta koitosta.

– Tuolla on kohtuuhitaat kelit nousuihin, kun on imuttava keli ja on fluoriton aika.

– Todennäköisesti mennään alusta lähtien kovaa, kuten arvokisoissa on ollut tapana. Sopii minulle kyllä, jos on vain hyvä päivä.

Kuviot kisassa hioutuvat paljolti matkan kuluessa tilanteen mukaan.

– Yhteislähdössä ei pysty lähtemään ihan täysin omaa kisaa hiihtämään. Taktiikka vähän muodostuu myös kisan aikana. Joskus on helpompi niin päin, että letka katkeaa jostain kohtaa ja saa hyvävauhtisen letkan, ettei tarvitse mennä ylikovaa. Se ylikova vauhti ei kuitenkaan yleensä maaliin asti kanna. Keulassa on aina helpompi hiihtää. Sinne yritetään, jos vain pääsee.