17-vuotias kenialainen säteili hiihdon MM-kisoissa: "En uskonut" – ihailee suomalaistähteä

Hiihdon MM-kisoissa pääsi keskiviikkona tositoimiin monia eksoottisten maiden hiihtäjiä. Yksi heistä oli Keniaa edustava 17-vuotias Ashley Ongong'a.

Ashley Ongong'a on kenialaisen isän ja kongolaisen äidin tytär, joka on syntynyt ja asuu Italiassa. Hän ihastui hiihtoon kokeiltuaan lajia ensimmäisen kerran jo neljän vanhana, ja hän intoutui myöhemmin myös kilpailemaan.

Isänsä kotimaata Keniaa edustava kaksoiskansalainen Ongong'a kisasi viime vuonna jo nuorten talviolympialaisissa Etelä-Korean Gangwonissa, ja nyt hän debytoi MM-kisoissa Trondheimissa keskiviikon karsintakilpailussa, jossa oli tyypilliseen tapaan mukana monia pienempien hiihtomaiden edustajia. 10 parasta lunastavat osallistumisoikeuden tämän jälkeisille MM-matkoille.

Ongong'a sijoittui perinteisellä hiihtotavalla 7,5 kilometrin matkalla 59 maaliin hiihtäneen urheilijan joukossa 43:nneksi. Hän hävisi voittajalle yhdeksän minuuttia ja hehkui riemua.

– Olen todella iloinen siitä, mitä olen juuri tehnyt. En uskonut, että voisin onnistua näin hyvin, Ongong'a kommentoi.

– Olen iloinen edustaessani täällä omaa maatani ja tehdessäni heidät ylpeiksi. Se on todella tärkeää. Yksi tavoitteistani on, että he, jotka seuraavat minua Afrikassa ja Keniassa, voivat ajatella, että jos hän pystyy, minäkin pystyn.

Ongong'a sanoi välittömästi odottavansa jo seuraavaa kertaa. Aiemmin tällä kaudella Italiassa, Kroatiassa ja Sloveniassa kilpaillut hiihtäjä oli osaltaan myös keräämässä pisteitä vuoden päästä Italiassa käytäviin talviolympialaisiin, joihin hän mielisi päästä.

– Ristin käteni. Olen vasta 17, ja minulla on aikaa osoittaa kykyni. Tämä on vain yksi iso askel. En halua kiirehtiäkään.

Askel askeleelta. Pitkän ajan tavoitteena Ongong'alla on kuitenkin tulla olympiavoittajaksi – tai ainakin olympiaurheilijaksi.

Iivo Niskasen ihailua

Ashley Ongong'a vauhdissa Trondheimin karsintakilpailussa.Tuomas Hämäläinen

Vaikka Keniaan harva hiihtoa pienissäkään määrin yhdistää, ensimmäinen kenialainen arvokisoissa kilpaillut hiihtäjä Ongong'a ei ole.

Ongong'a kunnioittaa Philip Boitia, joka on Norjan hiihtolegenda Marit Björgenin kanssa toinen hänen suurimmista idoleistaan. Boitista tuli Kenian historian ensimmäinen talviolympiaurheilija, kun hän hiihti Naganossa vuonna 1996.

– Ilman häntä en olisi luultavasti täällä.

Miesten MM-karsinnassa keskiviikkona hiihtää puolestaan Keniaa edustava, Oloksellakin vuonna 2021 kilpaillut Dennis Moronge.

Suomalaisista hiihtäjistä Ongong'a on ihaillut moninkertaista arvokisavoittaja Iivo Niskasta, jota hän kehuu "todella hyväksi". Ongong'a kertoo myös pitävänsä enemmän perinteisestä hiihtotavasta, jonka mestari Niskanen erityisesti on.

Ongong'aa auttaa Kenian lajiliitto, joka tukee tukee niin maan harvalukuisia maasto- kuin alppihiihtäjiä. Ongong'a kertoo liiton maksavan hänen kaikki hiihtovarusteensa sekä matkansa.

– Liitto todella välittää meistä.

Kerran Keniassa

Ashley Ongong'a hiihti vuosi sitten nuorten talviolympialaisissa Etelä-Korean Gangwonissa./All Over Press

Ongong'a opiskelee lukiossa, jonka suorittamisen jälkeen hän haluaisi muuttaa pois Italiasta yliopisto-opiskelemaan.

– Minun täytyy löytää joku paikka, jossa hiihtää.

Ongong'a mainitsee harkinneensa monia paikkoja, kuten Kanadaa ja Norjaa.

Keniassa Ongong'a on sen sijaan käynyt toistaiseksi vain kerran, kaksi vuotta sitten. Hän näki muun muassa isoäitinsä ja muuta perhettä. Ongong'a sanoi rakastuneensa rauhalliseen paikkaan, jossa ihmiset olivat mukavia.

– Löysin rauhani siellä.

Ongong'an isoäidille on jo tultu puhumaan innostuneesti nuoresta hiihtäjästä.

– On sanottu, että oi, hän on osa perhettäsi. Isoäitini ja koko perheeni Keniassa ovat olleet todella ylpeitä minusta.