Salatut elämät -sarjassa nähdään pian uusi hahmo, Paavo.
Salatut elämät -sarjaan saapuu tiistaina nähtävässä jaksossa uusi hahmo. Juonipaljastuksissa paljastettiin, että tulevissa jaksoissa Magnus häkeltyy, kun hän tapaa komean pojan, Paavon.
Maanantaina nähdyssä jaksossa Dahlia päätti hankkia Magnukselle "tasokkaamman vaihtoehdon" Matiaksen tilalle. Magnus häkeltyi, kun kohtaa isovanhempiensa lisäksi illalliselle osallistuvan ikäisensä nuorenmiehen, Melvin Malbäckin.
Tiistaina nähdään, kuinka Magnus joutuu jäämään treffeille snobilta vaikuttavan Melvinin kanssa. Dahlia toivoo, että he rakastuisivat.
Magnus kuitenkin saa tarpeekseen ja pakenee treffeiltä. Myöhemmin Dahlia kummastelee, miksi Magnus hylkäsi Melvinin.
Toisaalla Magnus häkeltyy, kun hän tapaa Paavon. Molemmat sattuvat tarttumaan samaan kirjaan.
– Sulla on hyvä kirjamaku. Miten me päätetään, kumpi tämän saa? Paavo kysyy.
Katso kohtaus ennakkoon ylhäällä olevalta videolta!
Uusi hahmo on näyttelijä Luka Töyrän esittämä hahmo Paavo "Väyrynen" Luhtinen.
Mitä muuta viikolla tapahtuu? Katso kurkistus:
0:44Kurkista Salkkareiden viikkoon