Salatut elämät -sarjassa Magnus pääsee treffeille. Varo juonipaljastuksia!

Salatut elämät -sarjassa Magnus kohtasi aikaisemmin söpön pojan kirjastossa. Kun hän sai lainaamansa kirjan päätöksen, löytyi viimeisellt aukeamalta on pojan nimi, Paavo Luhtinen, sekä tämän puhelinnumero.

Magnus kohtaa uudestaan Salatut elämät -sarjassa Paavon.

Tiistaina nähtävässä jaksossa Magnus lähettää Paavolle viestin ja ilahtuu, kun tämä ehdottaa tapaamista.

Kahvilassa tapaava pari viihtyy hyvin yhdessä, ja Magnus keksii Paavolle lempinimen: Väyrynen. Kaksikko sopii tapaavansa uudestaan.

Olli ja Matias näkevät treffeillä olevat miehet. Magnus väittää Ollille, että aikoo Väyrysen myötä unohtaa ihastuksensa Matiakseen.

Salatut elämät ma-to MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla. Jaksot ennakkoon MTV Katsomo+ -tilauksella perjantaisin.