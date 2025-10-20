Salatut elämät -sarjassa Magnus pääsee treffeille. Varo juonipaljastuksia!
Salatut elämät -sarjassa Magnus kohtasi aikaisemmin söpön pojan kirjastossa. Kun hän sai lainaamansa kirjan päätöksen, löytyi viimeisellt aukeamalta on pojan nimi, Paavo Luhtinen, sekä tämän puhelinnumero.
Magnus kohtaa uudestaan Salatut elämät -sarjassa Paavon.
Tiistaina nähtävässä jaksossa Magnus lähettää Paavolle viestin ja ilahtuu, kun tämä ehdottaa tapaamista.
Kahvilassa tapaava pari viihtyy hyvin yhdessä, ja Magnus keksii Paavolle lempinimen: Väyrynen. Kaksikko sopii tapaavansa uudestaan.
Olli ja Matias näkevät treffeillä olevat miehet. Magnus väittää Ollille, että aikoo Väyrysen myötä unohtaa ihastuksensa Matiakseen.
Mitä muuta viikolla tapahtuu? Katso kurkistus:
0:44Kurkista Salkkareiden viikkoon