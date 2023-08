Uusi aborttilaki tulee voimaan: Tätä se tarkoittaa raskaudenkeskeytystä haluavalle

Suomen aborttilaki on uudistettu Oma tahto 2020 -kansalaisaloitteen pohjalta ja on 1.9.2023 alkaen raskaana olevan itsemääräämisoikeuden näkökulmasta edistyksellisempi kuin vuonna 1970 asetettu edeltäjänsä.

1. Oma tahto on riittävä syy

Keskeytys on mahdollinen Valviran luvalla myös sosiaalisista syistä aina 20. raskausviikkoon saakka tai 24. raskausviikkoon saakka, kun sikiöllä on todettu sairaus tai ruumiinvika.

2. Ei enää vaatimusta kahden lääkärin lausunnosta

3. Aborttiprosessi nopeutuu viikolla

4. Hoito ei enää vaadi sairaalakäyntiä

Raskaudenkeskeytys on tähän saakka ollut operaatio, jota varten odottaja on lähetetty sairaalaan. 1.syyskuuta alkaen myös muut terveydenhuollon yksiköt voivat toteuttaa raskaudenkeskeytyksiä, kunhan niissä on riittävät valmiudet sille.

5. Psykososiaalista tukea on tarjottava

Uudessa aborttilaissa on säädetty myös, että raskauden keskeytystä pyytävällä tai sitä harkitsevalla sekä toiselle vanhemmalla on oikeus saada tarvitsemaansa psykososiaalista tukea.

Vanhassa aborttilaissa oli säädetty vain, että naiselle, jolle on suoritettu raskauden keskeyttäminen, on annettava ehkäisyneuvontaa.

Uusi aborttilaki lisää odottajan itsemääräämisoikeutta, mutta jäikö vielä parantamisen varaa?

Laissa on muun muassa säädetty, että odotettavan lapsen isälle on varattava tilaisuus esittää käsityksensä abortista tietyissä tapauksissa, jos raskaus on kestänyt yli 12 viikkoa. Isää tulisi lain mukaan kuulla esimerkiksi silloin, jos sikiöllä on todettu vaikea sairaus.