Tehy ei halua hoitajille oikeutta kieltäytyä abortin tekemisestä

– Asia nousee keskusteluun aika ajoin, mutta tällaista oikeutta ei tule olla. Kaikilla on oikeus turvalliseen aborttiin ja ihan jokaisella on oikeus saada tarvitsemaansa hoitoa riippumatta hoitavan henkilöstön asenteista tai uskonnollisesta vakaumuksesta. Tämä on terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattietiikan ydintä, Rytkönen sanoi.