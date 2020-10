Asiantuntijat: Suomen 50 vuotta vanha aborttilaki vaatii kipeästi päivitystä – "Ilmainen ehkäisy vähentää abortteja tehokkaammin kuin kireät lait"

– Viimeisten kymmenen vuoden aikana lainsäädäntöä on liberalisoitu monissa maissa, myös katolisissa Portugalissa, Espanjassa ja Irlannissa. Jos katsotaan Euroopan maita, enää Suomi ja Britannia ovat ne, joissa perusteita vaaditaan. Sitten on muutama maa – Malta, Liechtenstein ja San Marino – missä keskeytykset on kokonaan kielletty ja Puola, jossa on viime vuosina tiukennettu lakia, Gissler listaa.