Uudet varotoimet käyttöön: Presidentti Vladimir Putinia tapaavien lämpö mitataan – syynä koronavirus

Wuhanissa oleskelleet venäläiset karanteeniin

Hengenvaarallinen koronavirus lähti leviämään Kiinan Wuhanissa vuoden vaihteessa ja on sen jälkeen tartuttanut yli 31 000 kiinalaista. Lisäksi tauti on levinnyt muualle Aasiaan sekä Eurooppaan. Myös Venäjällä on todettu kaksi koronavirustartuntaa.