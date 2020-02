Ensimmäinen valtionpäämies uskaltautui Kiinaan vierailulle koronaepidemian puhkeamisen jälkeen – pakotettiin karanteeniin

Uutistoimisto Reutersin mukaan Battulga oli ensimmäinen valtionpäämies, joka on vieraillut Kiinassa koronavirusepidemian puhkeamisen jälkeen. Muuten Kiina on ollut lähes täysin eristyksissä. Palavereja ja tapaamisia on pidetty etänä erilaisten viestisovellusten avulla.