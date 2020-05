11 miljoonaa asukasta koronatestiin: Wuhanissa jälleen uusia tartuntoja – kaupunki testaa kaikki viruksen varalta

Wuhanissa on hiljattain todettu kuusi uutta paikallista koronatartuntaa oireettomilla henkilöillä. He kaikki asuvat samassa asuinkompleksissa.

Vaikka Wuhanin koronatapauksia on todettu nyt vain muutamia ja tilanne on hallinnassa, koronatapausten ilmeneminen muistuttaa Kiinaa riskistä, jonka yhteiskunnan avaaminen muodostaa. Talous on myös Kiinassa kärsinyt koronarajoitusten vuoksi. Taantuma on syvin miltei 30 vuoteen.