Punaisia päin ajon sakottaminen tökkii Suomessa – tässä syy

Liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein Helsingin poliisista kertoo, että punaisia päin ajamisen valvonta saatiin uudestaan käyntiin viime syyskuussa, mutta päiväsakkoja on annettu vasta parikymmentä sinä aikana ja liikennevirhemaksuja on jaettu toistasataa.

Poliisitarkastaja Heikki Ihalainen kertoo, että uudet valvontatolpat, jotka on asennettu taajamissa liikennevaloristeyksiin, kykenevät kyttäämään sitä, pysyvätkö autoilijat pääopastimien takana valon ollessa punainen. Jopa vanhat harmaanväriset linnunpöntötkin pystyvät valvomaan punaisia päin ajamista, jos vaaditut asennukset vain on tehty.

"Vähimmillään kaksi enterin painallusta"

Nykyjärjestelmää ovat Pastersteinin mukaan jäykistäneet lukuisat virheet, joiden korjaaminen on vienyt aikaa. Lisäksi hitautta on aiheuttanut se, että tieliikennelain uudistuksessa rikesakolla kuitattavat rikkomukset muuttuivat hallinnollisiksi seuraamusmaksuiksi eli liikennevirhemaksuiksi.

Toisin sanoen poliisi on kytkenyt valvontakameroita pois päältä hallitakseen työmääräänsä. Punavalovalvonta on jäänyt priorisoinnissa muiden korjattavien virheiden jalkoihin.

Ei osaa erotella

Se, onko punaisia päin ajaminen liikenneturvallisuuden vaarantamista vai lievempi rike, ratkaistaan puolestaan Pastersteinin mukaan sillä, kuinka kaukana autoilija on liikennevaloristeyksen pääopastimesta sillä hetkellä, kun valo on muuttunut punaiseksi.

Uusia peltipoliiseja jo liki 200

Uusien tolppien määrästä valvonta ei ole varsinaisesti kiinni. Neljän vuoden aikana uusia peltipoliiseja on Poliisihallituksen mukaan asennettu kaupunkien taajamiin yhteensä 83, ja niistä ne, jotka on asennettu risteyksiin, valvovat punaisen valon noudattamista. Maanteiden varsilla uusia tolppia on vielä 107. Lisäksi uusista tolpista on ollut myös kilpailutus, kertoo Ihalainen Poliisihallituksesta.