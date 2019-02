Uudenkaupungin tuhoisa tulipalo leviää edelleen – sammutus jatkuu todennäköisesti aamuun asti

Tähän mennessä on palanut rivitalon päätyasunto, josta tulipalo alkoi. Tuli on kuitenkin levinnyt viereisen asunnon katon päälle. Viereinen asunto on myös kärsinyt vesi- ja savuvahinkoja. Kaksi muuta asuntoa oli ainakin vielä alkuillasta tulen tavoittamattomissa.