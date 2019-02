Uudenkaupungin rivitalopalossa ei toistaiseksi epäillä rikosta – liekit roihuavat edelleen: "Tämä on todella hankala sammuttaa"

Uudenkaupungin keskustassa kaksi ihmistä on kuollut rivitalon palossa. Lisäksi yksi ihminen on loukkaantunut vakavasti ja yksi lievästi, kertoo päivystävä päällikkö Kari Alanko.

– Talo palaa edelleen melko voimakkaasti keskeltä. Tämä on todella hankala sammuttaa lokeroisuutensa takia. Talo on vanha, ja täällä on rakennettu jälkeenpäin uutta, joten tämä on todella hankalaa, Alanko kertoi illansuussa.