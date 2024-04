Palomestari Turun puurakennuspalosta: "Vahingot rakennuksen sisällä ovat totaaliset"

Turussa Puutarhakadulla maanantaina palamaan syttynyt vanha puurakennus on kärsinyt hyvin mittavat vahingot, kerrotaan Varsinais-Suomen pelastuslaitoksesta STT:lle.

Päivystävä palomestari Marko Virolainen kertoi hieman ennen kolmea iltapäivällä, että suhteellisen ehjännäköisestä julkisivusta huolimatta rakennus on vaurioitunut pahoin palossa.

– Vahingot rakennuksen sisällä ovat kyllä totaaliset. On vesivahingot, savuvahingot ja sitten vielä varsinaiset palovahingot, Virolainen sanoi.

Pelastuslaitos sai hälytyksen Turun Mikaelinkirkon lähettyvillä sijaitsevalle tulipalopaikalle noin puoli yhdentoista aikaan aamupäivällä. Port Arthurin kaupunginosassa sijaitsevassa puurakennuksessa on sekä liike- että asuinhuoneistoja. Julkisten lähteiden mukaan rakennus on valmistunut 1920-luvun alussa, mutta osa rakennuksen hirsiosuuksista on 1880-luvun lopulta.