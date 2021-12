Uuden täyssähköisen kiinalaismaasturin myynti alkoi Suomessa – hinta 47 000 euroa

Kiinalainen Maxus aloittaa uuden Euniq 6 Grand SUV -mallinsa myynnin Suomessa. Kyseessä on isokokoinen täyssähköauto, jonka toimintamatkaksi latauksella kerrotaan 345–465 kilometriä. Pienempi luku on yhdistetyn ajon kantama, suurempi kaupunkiajon toimintamatka.

Auton pituus on 4 735 milliä, leveys 1 860 ja korkeus 1 736 milliä. Akseliväli on 2 760 milliä. Maahantuojan mukaan tavaratila on luokkansa suurin, 754 litraa. Maavaraa on 190 milliä.