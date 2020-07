Uuden-Seelannin oppositiojohtaja erosi vain seitsemän viikon jälkeen

– Tämä tehtävä on käynyt raskaaksi minulle henkilökohtaisesti ja perheelleni, ja on tullut terveyden kannalta kestämättömäksi, Todd Muller sanoi lausunnossaan.

Työväenpuolue ja pääministeri Jacinda Ardern ovat ennakkosuosikin asemassa. Puolueelle mitattiin tuoreessa mielipidemittauksessa 50 prosentin kannatus, kun keskustaoikeistolaista kansallispuoluetta kannatti 38 prosenttia. Ardernin kannatus on noussut koronakriisin aikana, kun Uusi-Seelanti on saanut pidettyä taudin leviämisen hyvin kurissa. Viiden miljoonan asukkaan maassa koronaan on kuollut 22 ihmistä.