Uudella-Seelannilla yhteys Eagle S -alukseen – kieltää jyrkästi osallisuutensa

Eagle S -alus on rekisteröity Cookinsaarille, joka on muodollisesti yhteydessä Uuteen-Seelantiin.

Uuden-Seelannin ulkoministeriö kieltää olevansa vastuussa Cookinsaarille rekisteröidystä Eagle S -aluksesta. Ministeriön mukaan maa on huolissaan siitä, että Venäjä käyttää varjolaivastoa pakotteiden kiertämiseen. Asiasta uutisoi Uuden-Seelannin yleisradioyhtiö RNZ.

Ulko- ja kauppaministeriön tiedottaja sanoo olevansa tietoinen tapauksesta, mutta lisäsi, että maa ei ole vastuussa Cookinsaarten laivarekisterin hallinnosta. Ministeriö sanoo myös jakavansa Cookinsaarten hallituksen huolen siitä, että sen laivarekisteriä käytetään osana Venäjän varjolaivaston toimintaa sekä siitä, että rekisteri saattaa haitata Cookinsaarten mainetta.

Eagle S on rekisteröity Cookinsaarille, joka on itsehallintoalue, mutta muodollisesti suhteessa Uuteen-Seelantiin. Uuden-Seelannin on esimerkiksi autettava Cookinsaaria katastrofeissa ja puolustuksessa.