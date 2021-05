USU-gallup: Puolet suomalaisista arvioi paikallisen sopimisen hyödyttävän lähinnä työnantajia

Tulokset eivät yllätä asiantuntijoita

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) tutkimusjohtajan Antti Kauhasen mielestä gallupin yllättävin tieto on se, että työväestöstä joka neljäs katsoo työntekijöiden hyötyvän paikallisen sopimisen lisäämisestä eniten.

"Uskallan ennustaa, että paperityöntekijöiden palkoissa ei tapahdu dramaattisia muutoksia"

– Ei siitä ole näyttöä niistä maista, joissa järjestelmä on Suomea hajautetumpi.

Epätarkka termi, monta tulkintaa

Kun termi on epätarkka ja sillä on monta eri tarkoitusta, keskustelu on hankalaa, sanoo myös Etlan tutkimusjohtaja.