Uskomaton hetki MM-finaalin jälkeen – traagisesti kuollutta NHL-tähteä kunnioitettiin upealla tavalla: "Tunteet nousevat pintaan"

Yhdysvaltojen joukkue teki todella koskettavan eleen sen jälkeen, kun se voitti maailmanmestaruuden Tukholman Globenin areenalla.

USA kaatoi sunnuntain finaalissa Sveitsin Tage Thompsonin jatkoerämaalilla 1–0.

Kun USA:n kapteenisto oli tulossa noutamaan mestaruuspokaalia mukaansa, palkintolavalle tuotiin erityinen vaatekappale:

Edesmenneen yhdysvaltalaishyökkääjän Johnny Gaudreau'n pelipaita.

Video kyseisestä hetkestä näkyy jutun yläreunasta.

Gaudreau menehtyi viime kesänä, kun hän ja hänen veljensä Matthew jäivät rattijuopon yliajamaksi.

– Zach Werenski kysyi meidän huoltajaltamme, että voisiko hän tuoda pelipaidan jäälle. Hänen paitansa on ollut meidän pukuhuoneessamme koko turnauksen ajan. Hän on ollut osa tätä matkaa. Kun voimme tehdä kunniaa hänelle noin, se on jotain uskomatonta, USA:n varakapteeni Brady Skjei kertoi medialle Tukholmassa, jatkaen:

– Hän oli niin tärkeä persoona ja pelaaja USA Hockeylle vuosien ajan. Uskon, että hän katsoo meitä tällä hetkellä. Olen ylpeä tuosta, Skjei sanoi tunteikkaana jenkkijoukkueen eleestä.

Gaudreaun entinen joukkuetoveri ja tämän kanssa pitkään muun muassa maajoukkueessa yhtä aikaa pelannut Werenski oli murtua kyyneleihin Globenin hallin uumenissa.

– Hänellä on eniten pelejä ja pisteitä USA:n miesten maajoukkueessa. Halusimme voittaa tämän kullan hänelle. Oli mahtavaa päästä kunnioittamaan häntä noin, varsinkin vielä, kun voitimme. Tunteet nousevat pintaan, kun mietin asiaa, mutta olihan tuo mahtavaa, Werenski fiilisteli.

Werenski eli tunnemyrskyn keskellä, kun hän puhui Gaudreausta.

– Ajattelin häntä täälläkin joka pelin yhteydessä, kun näin hänen paitansa roikkuvan meidän pukukopissamme. Se roikkuu myös Columbuksessa. Viime kevään turnaus oli viimeinen hetki, kun sain pelata hänen kanssaan, Werenski perkasi kyyneleet silmissään.

– Hän ansaitsee tämän ja oli upeaa voittaa kulta hänelle, Werenski päätti.