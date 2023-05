Latvian sankarikapteeni pyörsi dramaattisen päätöksensä – jatko oli kuin satua: "Koet herääväsi unesta"

MM-pronssipeli sunnuntaina 28.5. klo 15.20 USA-Latvia ja MM-finaali 20.20 Saksa-Kanada. Ensimmäinen studio C Moressa jo klo 14.30!

– Teimme historiaa. On vaikea sanoa jotain juuri nyt nopeasti, mutta olemme superonnellisia. Kaikki tekemämme kova työ maksaa viimein takaisin ja antaa myös jotain takaisin ihmisille, jotka saapuivat kannustamaan meitä, Daugavins sanoi ja kuvaili myös ensihetkiä voittomaalin synnyttyä:

Daugavins pelasi ensimmäisen arvoturnauksensa Latvian miesten maajoukkueessa jo MM-kisoissa 2006. Miesten MM-kisat olivat hänelle jo yhdennettoista, ja olympialaisia on vyöllä kolmet. Lohkovaiheen ja Ruotsi-puolivälierän villin kotiyleisönsä edessä Riiassa pelannut Latvia ylsi ensimmäistä kertaa mitalipeleihin ja saavutti ensimmäisen jalometallinsa.

Urallaan NHL:ssäkin pelannut Daugavins, 35, vahvisti, että juuri tämä MM-mitali on hänen uransa ykköshetki.

– Tämä on ilman muuta parasta, mitä minulle on jääkiekossa tapahtunut.

"Et koskaan tiedä, mitä tapahtuu"

– Meillä ei ollut paljoa aikaa olla pettyneitä eilisen jälkeen. Kanada on Kanada, mutta tiesimme, että meillä on uusi päivä ja uusi mahdollisuus, josta voimme saada mitalin.

– Jatkoimme työntekoa ja pelasimme kovaa, kuten olemme tehneet turnauksen jokaisessa pelissä. Et koskaan tiedä, mitä tapahtuu.

"Presidentti lentää vain yhden pelin takia"

– Latvia on pieni maa, tunnemme toisemme, Daugavins sanoi nauraen.

– Kuvittele, miten isoa jääkiekko on Latviassa, kun presidentti lentää tänne vain yhden pelin takia.

Historiallinen saavutus on omiaan tekemään latvialaiselle jääkiekolle hyvää.

– Tämä antaa pientä kimmoketta. Tiedän, että koripallojoukkueemme on ollut viime vuosina erinomainen ja pelannut todella hyvin. Jääkiekko on ollut hiljalleen menossa alas. Nyt on käynnissä hyvänlainen taistelu koripallon ja jääkiekon välillä.