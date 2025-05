Uskomaton paljastus MM-jymypaukusta – Kanadan pöyhkeä MM-ratkaisu näyttää entistä karummalta

Tanska teki jymypaukun jääkiekon tämän kevään MM-kisoissa, kun se kaatoi turnauksen suuren ennakkosuosikin Kanadan torstain puolivälieräottelussa lukemin 2–1. Kanadan tappion taustalta paljastuu nyt varsin häkellyttäviä yksityiskohtia.

Vaikka Kanada voitti Tukholmassa pelatun A-lohkon, se joutui matkustamaan keskiviikkona Tanskan Herningiin, koska kisojen toinen isäntämaa voitti alkulohkon päätösottelussaan Saksan. Tanska oli omassa lohkossaan neljäs, mikä tiesi sitä, että Kanada lähti tien päälle. Tai tarkemmin lentämään.

Entinen NHL-puolustaja, Tanskan nykyinen apuvalmentaja Andreas Lilja paljasti Aftonbladetin mukaan, että Kanada lähti Tukholmasta Herningiin pelkät ”toalettilaukut” eli käsimatkatavarat mukanaan.

Kyseinen tarina sai jatkoa perjantaina, kun Tanskan joukkue saapui Tukholmaan.

– Onhan tuo hauskaa, että tulimme tänne ja otimme heidän hotellihuoneensa, Jokereista tuttu Tanskan hyökkääjä Nicklas Jensen paljasti MTV Urheilulle, jatkaen:

– Olen varma, että he eivät menneet peliin niin, että he ovat aivan varmoja voitostaan. Toki, heillä oli varmaan fiilis siitä, että he tulevat tänne (Tukholmaan) takaisin pelaamaan jääkiekkoa. Onhan tämä vielä hauskempaa, kun nyt voi seisoa samassa hotellissa, missä he olivat.

Kun Jenseniltä kysyi, että onko hän törmännyt Kanadan pelaajiin torstain pelin jälkeen, tarina sen kuin syveni entisestään.

– Lensimme itseasiassa heidän kanssaan samalla lennolla tänne tänään, Jensen sanoi, naurahtaen perään.

– Mutta painotan sitä, että he ovat tyylikkäitä kavereita. He sanoivat tänäänkin, että onnittelut. Ei meillä ole mitään muuta kuin kunnioitusta heitä kohtaan. Heillä on isoja nimiä, jotka ovat osoittaneet olevansa aivan lajin parhaita. Sen myötä tämä on vielä erityisempää, Jensen totesi.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Tanskan hyökkääjä Nicklas Jensen.IMAGO/justpictures.ch/ All Over Press

Jensen viittasi muun muassa Nathan MacKinnoniin ja Sidney Crosbyyn, joista jälkimmäisen suhteen tanskalaishyökkääjä teki kovan ratkaisun.

Jensen pyysi torstain puolivälieräottelun jälkeen Crosbyltä mailaa.

– Hän on varmaan paras jääkiekon pelaajan ikinä. Oli niin spesiaalihetki päästä hänen kanssaan jäälle kamppailemaan. Ei ollut ehkä paras hetki kysyä tuota heti pelin jälkeen, mutta ajattelin, että nyt on sauma, enkä varmaan pääse enää koskaan pelaamaan häntä vastaan. Ja miten tyylikäs kaveri hän onkaan. Heidän huoltajansa tuli hetken päästä ja sanoi, että hän (Crosby) on kirjoittanut nimikirjoituksensa mailaan, minkä sain, Jensen kertoi.

– Kyllähän tuo näytti sen, millainen tyyppi hän oikeasti onkaan. Antaa kaverille mailan, jolle hän on juuri hävinnyt. Ehkä hän ajatteli, että tuo oli erityinen hetki meille, Jensen jatkoi.

Jensen oli yhä häkeltynyt edellisillan käänteestä. Kun 32-vuotias hyökkääjä alkoi kertaamaan tapahtumia, hänen suupieliinsä kaartui leveä hymy.

– Eihän tuota olisi voinut enää kirjoittaa paremmin. 0–1-tappiolla, kaksi minuuttia jäljellä ja jotenkin Tanskan joukkue kääntää asetelmat kotijäällään Kanadaa vastaan. En usko, että fanin kannalta on enää parempaa hetkeä heittää olut menemään ja alkaa huutamaan! Pystyimme kuulemaan ja tuntemaan sen, Jensen värittelee.

Tanskan tarinassa on jo nyt uskomattomia piirteitä. Fakta on kuitenkin se, että sen turnaus jatkuu vielä kahdella ottelulla.

– Emme ehkä enää ikinä saa tällaista mahdollisuutta. Ei muuta kuin jatketaan vain. Annetaan kaikkemme, Jensen viitoitti.

Tanska kohtaa lauantain välieräottelussa Sveitsin. Kyseinen taisto alkaa Suomen aikaan kello 19.20.