Uskaltaako sähköautoa ladata mökillä? Asiantuntija kertoo "aivan ehdottoman" säännön

Vakuutusyhtiö If kysyi asiakkailtaan sähköautoiluun liittyvistä huolista, ja nimenomaan lataaminen sekä kotilatausasemat nousivat esiin vastauksissa.

– Huoli on ymmärrettävä, sillä lataukseen liittyvät asiat ovat monelle uusia. Sähköautoiluun jo vaihtaneille asia on arkisempi ja huoletkin sen ympärillä pienempiä, kertoo tiedotteessa Ifin ajoneuvovakuutuksista vastaava johtaja Eero Färkkilä.

– Turvallinen kotilatauspiste asennuksineen maksaa yleensä 1 000–2 000 euroa. Polttomoottoriautoon verrattuna sähköauton käyttövoimakustannukset ovat alhaisemmat, ja jo muutaman vuoden ajoilla latausasema on yleensä maksanut itsensä takaisin, Färkkilä sanoo.

Älä käytä jatkojohtoa

– Tärkeää on varmistaa, että ulkopistorasia on suojamaadoitettu ja kiinteistön sähköasennukset muutoinkin asianmukaisella tasolla. Suko-pistorasiasta lataaminen on vain väliaikaisratkaisu ja säännölliseen lataamiseen pitää hankkia siihen soveltuvat laitteet, hän jatkaa.