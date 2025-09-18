Syyttäjät ovat nostaneet syytteitä ihmiskauppaa koskevassa rikoskokonaisuudessa, kertoo Syyttäjälaitos.
Rikoskokonaisuudessa rikosnimikkeitä ovat muun muassa kolme törkeää ihmiskauppaa, seitsemän perusmuotoista ihmiskauppaa, törkeä raiskaus sekä useita perusmuotoisia raiskauksia.
Osassa rikoskokonaisuutta syyteharkinta on vielä kesken.
Epäillyt rikokset on tehty vuosina 2019–2024 pääosin Espoossa ja Kirkkonummella. Pääepäilty on 44-vuotias mies.
Asian käsittely Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa alkaa lokakuun alussa.
