Useita kosmetiikan raaka-aineita kieltolistalle – miten uusi asetus vaikuttaa Suomessakin hitiksi nousseeseen Olaplex-hoitoon?

Amerikasta Suomeen rantautunut Olaplex on jo pitkään ollut suoranainen ilmiö hiustenhoitorintamalla. Sen on luvattu muun muassa estävän hiusten vahingoittumista sekä korjaavan jo syntyneitä vaurioita.

Ei saa enää myydä

Olaplex Bond Perfector No.2:n ja Olaplex Hair Perfector No.3:n ainesosalistassa mainitaan hajusteraaka-aineena tunnettu butylphenyl methylpropional, toiselta nimeltään lilial, jonka käyttö kosmeettisissa valmisteissa on kiellettyä maaliskuun 2022 alusta asti.

Syy on ainesosan saama luokitus, joka määrittelee sen lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi.

– Nyt, kun kielto on astunut voimaan, ei kiellettyä ainesosaa sisältävää tuotetta saa enää olla myynnissä. Myöskään ammattikäytössä ei voi käyttää tuotetta, jossa on osoitettu olevan riski kuluttajan terveydelle, kertoo ylitarkastaja Anna Vuori Tukesilta.

"Lilialia sisältäneiden tuotteiden koostumukset on muutettu"

Aihe on puhuttanut ympäri nettiä , mutta hätääntyä ei tarvitse; Olaplexin tuotepäällikkö Pauliina Luomala kertoo, että tilanteeseen on jo reagoitu.

– Lilialia sisältäneiden tuotteiden koostumukset on muutettu vastaamaan EU:n kosmetiikkalainsäädännön vaatimuksia, eivätkä täten sisällä enää kyseistä raaka-ainetta, Luomala kertoo sähköpostitse.

Lilial on yleinen hajusteraaka-aine. Sen korvaamisella ei Luomalan mukaan ole vaikutusta tuotteen ominaisuuksiin. Tilalle on tullut bentsyylibentsoaatti, inci-listassa benzyl benzoatena tunnettu hajusteraaka-aine. Muutamien muiden raaka-aineiden pitoisuuksia on myös muutettu.