Sinunkin kylpyhuoneestasi löytyy todennäköisesti tuotteita, joiden ainesosat ovat pian kiellettyjen listalla

Sinunkin kylpyhuoneestasi löytyy todennäköisesti tuotteita, jotka ovat pian kiellettyjen listalla. Viiden jälkeen selvitti, millaisissa kosmetiikkatuotteissa on kemikaaleja, jotka EU on kieltämässä maaliskuun 2022 alkaen.

Ei ole syytä paniikkiin

Nyt kiellettäviksi tulevilla aineilla on hedelmällisyydelle haitallisia vaikutuksia. Jos kylpyhuoneesta löytyy kieltolistalle päätyviä ainesosia sisältäviä tuotteita, paniikkiin ei kuitenkaan ole syytä.

Ennen kuin uusia tuotteita tuodaan Suomessa markkinoille, niiden turvallisuus arvioidaan. Nyt markkinoilla olevat tuotteet on siis arvioitu turvallisiksi. Nyt luokitukset kuitenkin muuttuvat.

– Esimerkiksi tämän [nyt kieltolistalle tulevan] hajusteraaka-aineen kohdalla on haasteellista, että sille toki on olemassa turvallinen raja-arvo, mutta kun sitä käytetään niin monessa tuotteessa, se [raja] aika helposti ylittyy. Kuluttajan turvallisuuden takia on parempi, että se tulee kielletyksi, Vuori kuvaa.