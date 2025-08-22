Ainakin viisi ihmistä kuollut Kolumbiassa pommi-iskussa

Alueen kuvernööri kutsui räjähdystä terrori-iskuksi, mutta kukaan ei välittömästi ottanut vastuuta iskusta.
Ainakin viisi ihmistä on kuollut Kolumbian länsiosassa autopommi-iskussa, kertovat paikalliset viranomaiset. Poliisin mukaan pommin kohteena oli paikallinen sotilasilmakoulu.
Pommi räjähti vilkkaalla kadulla Calin kaupungissa. Sotilaskoulu sekä useita muita rakennuksia evakuoitiin.
AFP / Lehtikuva
Calin pormestarin Alejandro Ederin mukaan yli 30 ihmistä haavoittui räjähdyksessä. Pormestari ilmoitti kieltävänsä suurten kuorma-autojen pääsyn kaupunkiin, jotta uusia iskuja ei päästäisi tekemään.
Alueen kuvernööri Dilian Francisca Toro kutsui räjähdystä terrori-iskuksi, mutta kukaan ei välittömästi ottanut vastuuta iskusta.
– Terrorismi ei nujerra meitä, hän sanoi.
AFP / Lehtikuva
Silminnäkijä Hector Fabio Bolanos, 65, kertoi uutistoimisto AFP:lle kuulleensa räjähdyksen äänen. Hänen mukaansa loukkaantuneita oli paljon.
– Monet talot vaurioituivat tukikohdan edessä, hän jatkoi.
AFP / Lehtikuva
Väkivaltaisuudet lisääntyneet vaalien lähestyessä
Vaikka erilaiset sissiryhmät ja huumekartellit hallitsevat yhä joitain Kolumbian alueita, tilanne maassa on ollut noin vuosikymmenen ajan rauhallinen.
Väkivaltaisuudet ovat kuitenkin lisääntyneet viime aikoina. Kolumbiassa on määrä järjestää vuonna 2026 presidentinvaalit.
Kesäkuussa presidenttiehdokasta, senaattori Miguel Uribea ammuttiin hänen kampanjoidessaan Kolumbian pääkaupungissa Bogotassa. Uriben vaimo kertoi viime viikolla hänen miehensä kuolleen.
Uriben ampumisesta on vangittu 15-vuotias nuorukainen, jonka epäillään olleen palkkamurhaaja. Lisäksi viranomaiset ovat ottaneet kiinni viisi muuta ihmistä, joilla epäillään olevan kytköksiä tekoon.
Lisäksi vasemmistolainen Estado Mayor Central -sissiryhmä (EMC) ilmoitti kesäkuussa olevansa vastuussa pommi- ja aseiskujen aallosta Calin kaupungissa ja sen ympäristössä. Iskuissa kuoli yhteensä seitsemän ihmistä.