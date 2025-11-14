Presidentin lausunto tulkittiin väärin, sisäministeri sanoo.

Kolumbia ei aio toteuttaa uhkaustaan tiedusteluvaihdon keskeyttämisestä Yhdysvaltojen kanssa.

Kolumbian sisäministerin mukaan tiedusteluvaihto Yhdysvaltojen kanssa jatkuu.

Sisäministeri Armando Benedetti sanoi torstaina, että presidentti Gustavo Petron lausuntoja asiasta on tulkittu väärin.

Petro sanoi tiistaina viestipalvelu X:ssä, että maan tiedustelupalveluita on määrätty keskeyttämään kaikki yhteydenpito ja kanssakäyminen Yhdysvaltain turvallisuudesta vastaavien palveluiden kanssa. Päätös oli vastaus Yhdysvaltojen Karibialla ja Tyynellämerellä tekemiin veneiskuihin.