Useita Facebook-ryhmiä kaapattu – asiantuntija varoittaa Vastaamo-tyyppisestä massakiristyksestä

Petteri Järvinen pitää mahdollisena, että someryhmien päätyminen epäilyttäviin käsiin voi kertoa informaatiovaikuttamisesta ja valtiollisesta toiminnasta.

Tietotekniikka-asiantuntija Petteri Järvinen pitää huolestuttavana tietoja siitä, kuinka useita Facebook-ryhmiä on päätynyt epäilyttävälle taholle.

MTV Uutiset on saanut haltuunsa kymmeniä kuvakaappauksia, joista käy ilmi, että suomalaismiehen nimellä varustettu profiili on hankkinut haltuunsa suosittuja Facebook-ryhmiä. Ryhmät ovat muun muassa ruokaan, sisustukseen ja säästämisvinkkeihin liittyviä.

– Aika arvoituksellinen ilmiö. Se on selvää, että huomiolla ja käyttäjillä on taloudellista arvoa. Kun onnistuu hankkimaan silmäpareja, käyttäjiä ja vuorovaikutusta, voi huomiota myydä markkinoijille. Sitten käyttäjiä ja ryhmiä pystyy tietenkin myymään taas eteenpäin, miettii Järvinen.

MTV Uutiset ei ole pystynyt varmistamaan, onko suomalaismiehen nimellä varustettu profiili oikean ihmisen hallussa. Mies on käynyt Messenger-keskustelua eri ryhmien ylläpitäjien kanssa ja tarjonnut muun muassa rahaa ylläpidosta. Hän on korostanut, että haluaa olla yksin ryhmän ylläpitäjä.

MTV Uutiset haki teki haun miehen nimellä, mutta tulokseksi tuli vain ilmoitus Suosittua tällä hetkellä.

– Itse koetin myös tehdä haun kyseisen miehen nimellä, mutta en saanut kuin yhden osuman. Kyseinen henkilö on erinäköinen kuin kuvakaappauksissa ja hänellä on vain muutama seuraaja. Koska tämä epäilty henkilö on niin aktiivinen, pitäisi hänen profiilinsa nousta haussa hyvinkin korkealle ja näkyä.

Onko asialla tekoälybotti?

Tietotekniikka-asiantuntija Petteri Järvinen muistuttaa, että "profiileita voi perustaa kuka tahansa".

– Nykyään on hyvin mahdollista, että siellä on ihan vain tekoälybotti, joka generoi näitä toimenpiteitä ja käyttää keinotekoisia kuvia. Sekin mahdollista, että tässä valmistaudutaan informaatiovaikuttamiseen, joka voi olla ihan valtiollista toimintaa.

Järvinen kehottaa olemaan tarkkana, mitä asioita itsestään kertoo Facebook-ryhmissä, vaikka ne luotettavilta tuntuisivatkin.

– Varsinkin nämä ryhmät, joissa ylläpitäjä on äkisti vaihtunut, voivat tarkoitta ryhmän luotettavuuden romahtamista. Jonain päivänä voi käydä niin, että huomaat tulleesi huijatuksi ja omat tietosi löytyvät vaikkapa poliittisesti arkaluonteisesta ryhmästä tai valheelliseen markkinointiin liittyvästä kohderyhmästä.

Järvinen välttäisi henkilökohtaisten asioiden puimista someryhmissä.

– Sehän on erityisen vaarallista, koska sitten näitä tietoja voidaan käyttää väärin. Muistetaan vaikka Vastaamo-tapaus, jossa ihmisiä suorastaan kiristettiin. Kyllä todella varovainen ja harkitseva saa olla ennen kuin edes suljetussa ryhmässä alkaa avautua henkilökohtaisista asioista.

Järvisen mukaan koko ryhmä voidaan kaapata johonkin uuteen tarkoitukseen.

– Jonain päivänä arkaluonteista keskustelua sisältävä suljettu ryhmä saatetaankin yhtäkkiä avata kaikille.

MTV Uutiset ei tavoittanut tiistaina poliisia kommentoimaan epäilyttävää toimintaa Facebookissa.