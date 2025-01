Useita Facebook-ryhmiä "kaapattu" suomalaismiehen nimellä – tämä asiasta tiedetään

MTV Uutiset on saanut haltuunsa kymmeniä kuvakaappauksia epäilyttävästä toiminnasta.

Facebookissa herättää laajaa keskustelua useiden suosittujen Facebook-ryhmien päätyminen epäilyttäviin käsiin. Ryhmät liittyvät muun muassa ruokaan, sisustukseen ja rahan säästämisvinkkeihin. Erityisesti nousee esiin yksi mies, jonka oikeasta henkilöllisyydestä ei ole varmuutta. Miehellä on supisuomalainen nimi.

MTV Uutiset on saanut useita kymmeniä kuvakaappauksia, joista käy ilmi, että mies on käynyt suomeksi Messenger-keskusteluja ja tarjonnut muun muassa rahaa suosittujen Facebook-ryhmien ylläpitäjille. Summat ovat olleet useita satoja euroja.

Kaikki eivät ole tarjoukseen tarttuneet.

Facebookissa kulkee tavallisten ihmisten tekemiä varoituksia kyseisestä miehestä ja muutamasta muusta nimestä. MTV Uutisten saamista kuvakaappauksista käy ilmi, että mies on onnistunut saamaan joitakin Facebook-ryhmiä hallintaansa. Useissa tapauksissa mies on muuttanut ryhmän asetukset julkisesta yksityiseksi. Lisäksi hän on muuttanut ryhmän toimintaperiaatteen alkuperäisestä aivan toiseksi.

MTV Uutiset ei ole vielä tavoittanut miestä, jonka nimissä FB-ryhmien hankkimiset on tehnyt. Kyseistä nimeä hakemalla Facebookissa, tulee ilmoitus Suosittua tällä hetkellä.

