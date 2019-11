Useat lukiot hakevat ylioppilastodistukset Helsingistä käsin postilakon vuoksi – hakijoita ympäri Suomea, jopa Oulusta saakka

Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä kertoo, että ylioppislautakunta on ollut Postiin yhteydessä selvittääkseen, miten ylioppilastodistukset pääsevät Postin kuljettamana perille niiden oikeille omistajille.

Aiemmin on kerrottu, että kirjepostin ja esimerkiksi joulukorttien toimittamisessa on ongelmia Posti-kiistan ja siihen liittyvien tukilakkojen vuoksi. Vaikka Posti on vakuuttanut toimittavansa paketit perille ajoissa, monissa lukioissa onkin päätetty pelata varman päälle, ja koulujen edustajat ovat matkustaneet pitkienkin matkojen päästä Helsinkiin todistusten hakureissulle.