Joulukorttien toimitus vaakalaudalla – Posti: "Kirjeenjakelu on tällä hetkellä hankalassa tilanteessa"

Lakon on ilmoitettu jatkuvan pitkälle joulukuuhun

Posti- ja logistiikka-alan unioni (PAU) ilmoitti eilen postilakon jatkumisesta 22. joulukuuta asti. Tällä olisi vaikutusta myös kirjeiden ja aikakauslehtien jakeluun. Posti on aiemmin arvioinut, että lakko aiheuttaa kirjejakeluun suman, jonka purkaminen kestää osittain jopa ensi vuodelle asti. Lakon jatkuminen PAUn uuden ilmoituksen mukaisesti pahentaisi tilannetta entisestään.

– Totta kai kirjeenjakelu on tällä hetkellä hankalassa tilanteessa. Toipuminen saattaisi mennä alkukeväälle. Puhumme helmi-maaliskuun ajoista.

Pakettiliikenne Suomen ja Euroopan sisällä kulkee

– Valtaosa paketeista on mennyt palvelulupauksen mukaisesti.

Myös Euroopan sisällä kulkeviin paketteihin lakolla on vähäinen vaikutus. Sen sijaan lentokuljetuksena Euroopan ulkopuolelta lähtevien ja tulvien pakettien toimitus on pysähtynyt lakon ajaksi Ilmailualan Unionin (IAU) tukilakon myötä. Lähetykset esimerkiksi Yhdysvalloista ja Kiinasta toimitetaan vasta lakon jälkeen.

Lakon laajeneminen sulki osa myymälöistä

Puolet Postin omista myymälöistä toimii normaalisti postilakon laajenemisesta huolimatta. PAU on laajentanut lakon koskemaan tästä päivästä alkaen myös Postin toimihenkilö- ja myymälätehtäviin.

Postilla on Ainasojan mukaan omia myymälöitä parisenkymmentä. Niistä osa palvelee rajoitetuin aukioloajoin ja osa on kokonaan kiinni. Suljettuja myymälöitä on Helsingissä, Turussa, Porissa ja Kouvolassa. Posti kertoo myymäläkohtaisesta tilanteesta verkkosivuillaan.