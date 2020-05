Ylioppilastutkintotodistusten postituksessa lukioihin viivettä – todistusten piti lähteä lukioihin jo perjantaina, mutta noutoa ei koskaan tullut

– Postiasioissa on ollut pari päivän viivettä. Me olemme lukioille tiedottaneet, että todistukset saapuvat todennäköisesti tämän viikon lopulla, kertoo Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä STT:lle.

"Koronakeväässä on ylimääräistä haastetta lukioilla"

– Nyt tietenkin tässä koronakeväässä on ylimääräistä haastetta lukioilla, koska lakkiaistilaisuuksia ei kovin monella paikkakunnalla kunnolla järjestetä. Silloinhan lähtökohtana on, että todistukset jaetaan valmistumispäivän jälkeen ja osa lukioistahan on päätynyt postittamaan ne. Eli joka tapauksessa jonkinnäköistä viivettä on.