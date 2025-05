Useat Inter-fanit tekivät huiman trillerin aikana päätöksen, jota katuvat nyt varmasti – "Eivät saa ikinä takaisin"

Useat Interin kannattajat tekivät tiistaina Barcelonaa vastaan pelatussa Mestarien liiga -trillerissä päätöksen, jota katuvat varmasti vielä pitkään.

Inter ja Barcelona jatkoivat tiistaina siitä, mihin ensimmäisessä osaottelussa jäivät. Joukkueet tarjosivat San Siron lehtereille saapuneille katsojille nannaa ja sydämentykytyksiä heti avausjaksosta lähtien.

Inter karkasi ensimmäisellä puoliajalla jo 2–0-johtoon, mutta Barcelona kiri toisella jaksolla tasoihin ja loppuhetkillä ohi, mikä sai monet Inter-fanit poistumaan lehtereiltä ennen loppuvihellystä.

Se ei olisi kannattanut, sillä ensin Francesco Acerbi tasoitti pelin lisäajalla ja jatkoajalla Davide Frattesi vei maalillaan Interin Mestarien liiga -finaaliin.

MTV Urheilun studiotiimi tarttui pelin jälkeen kiinni aikaisin lähteneisiin Inter-faneihin, jotka katuivat päätöstään nopeasti.

– He lähtivät tilanteessa 2–3 pois. Eivät uskoneet enää. Kuulivat 3–3-tasoituksen ja pyrkivät sisään, mutta uudestaan ei enää pääse, kun sieltä kerran lähtee. Mitä he menettivätkään. He menettivät tämän illan, tämän tarinan ja sen hetken loppuelämäkseen. He eivät ikinä saa takaisin tätä, studioisäntä Peetu Pasanen summaa.

– Tämä voi olla jopa heidän kannattajauransa kaikkein makein hetki, jonka he ovat menettäneet. Missä olit silloin kuin Inter voitti 4–3 semifinaalissa Barcelonaa vastaan vuonna 2025? No olin kävelemässä jo ulkopuolella, Litmanen nauraa.

Katso studiotiimin kommentit aiheesta kokonaisuudessaan pääkuvan videolta.