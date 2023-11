USA: Wagner toimittamassa ilmapuolustusjärjestelmää Hizbollahille tai Iranille

Hän perustaa tietonsa maansa tiedusteluun. Kirbyn mukaan Wagner toimii nyt Venäjän hallinnon ohjeistuksessa.



Kirbyn tietojen mukaan Iran harkitsee toimittavansa vastineeksi Venäjälle ballistisia ohjuksia. Hänen mukaansa Yhdysvallat on valmistautunut ottamaan käyttöön uusia pakotteita venäläisiä vastaan, jos kaupat toteutuvat.



Wagner on pysynyt pääosin poissa julkisuudessa sen jälkeen, kun sen johtaja Jevgeni Prigozhin kapinoi Venäjän hallintoa vastaan viime kesänä. Sen jälkeen ryhmän taistelijat on palautettu Kremlin komentoon.



Venäjä ja Iran ovat tiivistäneet yhteistyötään viime aikoina. Molempia maita vastaan on otettu käyttöön taloudellisia pakotteita, ja ne tukeutuvat toisiinsa pärjätäkseen sanktioiden alla.