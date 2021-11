CNN:n lähteet: USA harkitsee lähettävänsä Ukrainalle aseistusta – Ukrainan tiedustelupomo pelkää Venäjän hyökkäystä

Lähetettävään aseistukseen kuuluisi ainakin panssarintorjuntaohjuksia ja kranaatinheittimiä. Niiden lisäksi hallinnossa on keskusteltu myös ilmapuolustuskalustosta ja helikoptereista, jotka piti alun perin antaa Afganistanin asevoimille, mutta jäivät ylimääräisiksi Talebanin otettua maan haltuunsa.

Venäjä on viime viikkoina siirtänyt joukkojaan Ukrainan rajan läheisyyteen, mikä on herättänyt Ukrainan lisäksi huolta Yhdysvalloissa ja muissa länsimaissa.

Ukrainan sotilastiedustelun johtaja Kyrylo Budanov kommentoi viikonloppuna, että Venäjällä on alueella noin 92 000 sotilasta. Yhdysvaltojen arvio on noin 100 000. Venäjä rajoitti aiemmin tänä syksynä Etyjin tarkkailijoiden oleskelua alueella, joten tilannetietoja on vaikea vahvistaa.