USA: Venäläiset provosoivat yhdysvaltalaisia sotilaslentokoneita ilmataisteluun

Yhdysvaltojen mukaan venäläiskoneet eivät yritä ampua Yhdysvaltain lentokoneita alas, mutta he yrittävät saada aikaan "kansainvälisen selkkauksen".

USA: Tämä on Venäjän uusi toimintatapa

Syyriassa on muun muassa Venäjän, Yhdysvaltojen, Iranin ja Turkin joukkoja. Maat ovat pyrkineet järjestelemään armeijoidensa toimia niin, etteivät ne ainakaan tahallisesti suoraan sotisi keskenään.

– Se näyttää olevan linjassa heidän uuden toimintatapansa kanssa. Yhdysvaltalaiset lentävät eivät ole lähteneet mukaan ilmataisteluihin. He noudattavat protokollia, viranomainen totesi CNN:lle.

Yhdysvallat väittää, että se on ollut yhteydessä Venäjään näistä tapauksista. Venäjä ei ole Yhdysvaltain mukaan vastauksissaan myöntänyt vaaratilanteiden syntymistä.

Venäläiskoneiden on väitetty toimineen aggressiivisesti vieraiden valtojen ilmavoimia vastaan myös Syyrian ulkopuolella.

New York Times (NYT) puolestaan uutisoi huhtikuussa, että Venäläinen hävittäjä ampui ohjuksen kohti Britannian miehitettyä tiedustelukonetta, joka lensi Mustallamerellä syyskuussa 2022.

Kahden yhdysvaltalaisviranomaisen mukaan venäläislentäjä oli ymmärtänyt väärin maasta käsin tutkaa lukeneen henkilön ohjeistuksen. Venäläispilotti oli saanut kuvan, että hänellä on lupa ampua brittikonetta.

