Nyt Magakin hylkäsi Trumpin, republikaanit kriisissä – "Puolueen munat täydellisesti Maga-korissa"

Professori Benita Heiskasen mukaan kohu on merkittävä republikaanipuolueen tulevaisuuden kannalta.

Yhdysvalloissa noussut kohu presidentti Donald Trumpin kytköksistä liikemies Jeffrey Epsteiniin on merkittävä, sillä niin sanottu Maga-liike (Make America Great Again) on nyt ensimmäistä kertaa lähtenyt vastustamaan Trumpia.

Näin STT:lle arvioi Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskuksen professori Benita Heiskanen.

Kohu on Heiskasen mukaan pitkälti Maga-liikkeen itse aiheuttama päänvaiva. Ensimmäisten otsikoiden noustua Trumpin kytköksistä seksuaalirikoksista tuomittuun Epsteiniin sekä demokraatti- että republikaanipoliitikot pyrkivät vaientamaan keskustelun.

– Nyt ääni on muuttunut kellossa, Heiskanen sanoo.

Epstein teki itsemurhan vankilassa vuonna 2019. Monet salaliittoteoreetikot ovat pitkään väittäneet, että niin kutsutut "syvän valtion" toimijat ovat piilottaneet tietoja Epsteinin korkean profiilin yhteistyökumppaneista. Epstein-kysymyksestä on tullut tärkeä Maga-liikkeelle.

– Liikkeen kannattajat ovat ottaneet tämän hyvin henkilökohtaisesti, Heiskanen sanoo.

Trump sättinyt kannattajiaan

Yhdysvaltain oikeusministeriö ja liittovaltion poliisi FBI ilmoittivat heinäkuun alussa julkaistussa muistiossa, ettei useilla Epsteiniin liittyvillä teorioilla ole totuuspohjaa. Muistion mukaan ei ole todisteita esimerkiksi siitä, että Epstein olisi pitänyt listaa asiakkaistaan tai kiristänyt vaikutusvaltaisia henkilöitä.

Epstein-muistion johtopäätökset saivat osan Maga-liikkeestä nousemaan takajaloilleen. Heiskasen mukaan monet kokivat tulleensa petetyiksi, ja Trumpin nähtiin siirtyneen niin kutsutun "syvän valtion" puolelle.

Trump on sättinyt kannattajiaan näiden "pakkomielteestä" Epsteiniin ja kehottanut antamaan asian olla.

Presidentti on saanut kritiikkiä muun muassa sosiaalisen median palvelussaan Truth Socialissa esittämistään epäuskottavista selityksistä Epstein-kytkösten suhteen. Myös Trumpin hallinnon on nähty epäonnistuneen asiaan liittyvässä viestinnässä.

Trumpin kannattajat ovat arvostelleet lisäksi oikeusministeri Pam Bondia ja FBI:n johtaja Kash Patelia.

– Voisi hyvin ajatella, että tässä ei ole mitään skuuppia, koska Epstein ja Trump olivat ystäviä ja monen mielestä parhaita ystäviä koko 90-luvun ja aina 2000-luvun puoliväliin asti. Kaikki aineisto ja kuvamateriaali tukevat sitä, että he ovat olleet hyvin läheisiä, Heiskanen sanoo.

Kohu on Heiskasen mukaan myös sinällään erikoinen, että presidenttiä ei tässä yhteydessä syytetä mistään rikoksesta.

– Jännää, että tämä on noussut tällaiseksi, koska Trumpiahan on syytetty seksuaalirikoksista ja ne eivät ole herättäneet tällaista tunnetta, Heiskanen sanoo.

Merkitystä republikaanien tulevaisuudelle

Heiskanen rinnastaa Epsteinin-kysymyksen Yhdysvalloissa käytävään kulttuurisotaan. Molemmissa vedotaan ihmisten tunteisiin ja oikeudenmukaisuuteen.

Kohu on hänen mukaansa merkittävä Maga-liikkeen poliittisen tulevaisuuden kannalta, vaikka Trump itse ei voi enää asettua ehdolle presidentinvaaleissa.

– Tässä on paljonkin poliittista merkitystä koko republikaanisen puolueen tulevaisuudelle, koska puolue on laittanut munansa tähän Maga-koriin nyt aika täydellisesti, Heiskanen sanoo.