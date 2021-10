Raportti: Suomi myönsi 140 miljoonan euron vientiluvat Arabiemiraatteihin – "Vapaat kädet viedä komponentteja sotatuotteittensa osina minne vaan vuosikymmeniksi"

Rauhan ja turvallisuuden asioita tutkiva riippumaton ajatushautomo SaferGlobe on raportoinut ja seurannut muun muassa Suomen asevientiä vuodesta 2010 lähtien. Tilastointi ulottuu vuosituhannen alkuun.

– Tällä vuosien 2002–2020 välillä on ollut aika merkittävä nousu sekä siviiliaseiden, että sotatuotteiden osalta. Eli molempien vienti on noin kaksinkertaistunut tässä 2000-luvulla, kertoo SaferGlboen kvantitatiivisen tutkimuksen, asekaupan ja asevalvon asiantuntija Kari Paasonen.

Aseviennin läpinäkyvyys hieman kohentunut

Siviiliaseita viedään pääasiassa metsästys- ja ampumaurheilukäyttöön. Sotatuotteet on kehitetty ensisijaisesti sotilaskäyttöön, ja niihin sisältyvät aseiden, ajoneuvojen ja räjähteiden lisäksi esimerkiksi suojausmateriaalit, tuotantoteknologia ja ohjelmistot.

SaferGloben asevalvontaraportin tiedot on päivitetty vuoden 2020 vientitilastoilla, jotka on saatu puolustusministeriöltä, ulkoministeriöltä ja Tullilta.

Suomi myönsi poikkeuksellisen pitkät vientiluvat Arabiemiraatteihin

Ajatushautomon mukaan luvat ovat poikkeukselliset niiden arvon lisäksi myös kestoltaan. Ajoneuvojen akselistoille myönnetty vientilupa on voimassa vuoden 2039 loppuun ja vaihteistoille myönnetty lupa vuoden 2050 loppuun asti.

Osien vastaanottaja on arabiemiirikuntalainen yritys Calidus.

– Euromääräisen arvon lisäksi erittäin huomionarvoista on tämä pitkä aika. Eli nämä ovat vuosikymmeniksi myönnettyjä vientilupia ja hyvin harvoja vientilupia Suomesta myönnetään näin pitkälle ajalle.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen ohjelmaan on kirjattu, ettei Suomi vie puolustusmateriaalia sotaa käyviin tai ihmisoikeuksia polkeviin maihin.

– Emme Toki tiedä, mitä Arabiemiraatit tulevat tulevien vuosikymmenen aikana tekemään. Ja siinä mielessä tietenkin Arabiemiraatit on kohtuullisen riskialtis vientimaa. Sen toiminta on hyvin arvaamatonta. Näin lähihistorian perusteella esimerkiksi tai nimenomaan tämä sotatoimiin osallistuminen Jemenissä on asia joka kyllä tässä herättää kysymyksiä, Paasonen toteaa.