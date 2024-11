USA:n tuleva vaalitulos herättää ristiriitaisia tunteita Ukrainassa: "En usko, että he välittävät meistä"

Yhdysvalloilla ja sen seuraavalla presidentillä on valtaa muuttaa Ukrainan sodan kulkua merkittävästi – ja se tiedetään Ukrainassa.



– Moni asia riippuu Yhdysvalloista. He ovat merkittävin avustuskumppani Ukrainalle, joten tietysti tämä on ratkaisevaa meille, Glib Sadovnitshenko kommentoi USA:n presdendinvaaleja.



Demokraattien Kamala Harris sanoo haluavansa Ukrainan voittoa, sen omilla ehdoilla. Samaa ei ole suostunut sanomaan republikaanien Donald Trump.



– Kun Trump oli presidentti, hän lähestulkoon rikkoi lakia. Hän on kiinnostunut vain itsestään, Anatoli Hrabovskyi toteaa.



Myöskään Trumpin aiempi lupaus palauttaa rauha Eurooppaan ei vakuuta Kiovan kaduilla.