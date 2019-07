USA:n tappelupukarit pääsivät sopuun valtion budjetista – rahat meinasivat jo loppua

Kaikki republikaanit eivät ole tyytyväisiä

Osa tiukan talouskurin republikaaneista on jo ennättänyt vastustamaan sopua. Kaikki presidentin puolueen edustajat eivät ole tyytyväisiä siihen, että Yhdysvaltojen velkaantuminen on vain kasvanut. Maan velka on jo yli 22,5 biljoonaa dollaria. Velkaantumisen nousun syitä ovat muun muassa Trumpin mittavat veronalennukset ja valtion menojen lisäykset. Lisärahan saajiin on lukeutunut muun muassa armeija.