USA:n keskuspankin Powell: Talous voi romahtaa tällä neljänneksellä 20-30 prosenttia

Powell myös odottaa työttömyyden nousevan pahimmillaan 20–25 prosenttiin, mikä on korkein taso sitten 1930-luvun laman. Hän kuitenkin uskoo, että ennennäkemättömästä romahduksesta huolimatta Yhdysvallat välttää laman, ja talous lähtee nousuun jo kolmannella neljänneksellä.

– Mielestäni on hyvä mahdollisuus sille, että kolmannella neljänneksellä talous kasvaa.

Arvio: Ei paluuta entiseen ennen rokotetta

Powell arvioi silti, ettei talous palaa pandemiaa edeltäneeseen tilaan ennen kuin koronavirusta vastaan on kehitetty rokote. Hän korosti kuluttajien käyttäytymisen merkitystä.

Fed on pyrkinyt lievittämään koronaviruksen aiheuttamaa talouskriisiä pumppaamalla talouteen biljoonia dollareita. Powellin mukaan keskuspankki on valmis tekemään enemmänkin talouden elpymisen edistämiseksi, mutta korosti että valtion pitää käyttää enemmän rahaa ihmisten ja yritysten tukemiseksi. Tähän mennessä Yhdysvaltain kongressi on hyväksynyt jo lähes kolmen biljoonan dollarin arvosta elvytyspaketteja.