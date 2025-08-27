USA:n ja Israelin ulkoministerit tapaavat Washingtonissa

Trump isännöi tänään Gazan sodanjälkeistä tulevaisuutta käsittelevää suurta kokousta, erityislähettiläs Steve Witkoff on sanonut.
Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ja Israelin ulkoministeri Gideon Saar tapaavat keskiviikkona Washingtonissa, selviää Yhdysvaltain ulkoministeriön aikataulusta.
Lisäksi presidentti Donald Trump isännöi tänään Valkoisessa talossa Gazan sodanjälkeistä tulevaisuutta käsittelevää suurta kokousta, Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff sanoi eilen Fox-televisiokanavalle.
Trump on aiemmin tänä vuonna puhunut suunnitelmastaan tehdä Gazasta "Lähi-idän Riviera". Suunnitelmassa palestiinalaiset siirrettäisiin alueelta ainakin väliaikaisesti.
Tuolloin Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu kiitteli suunnitelmaa. YK ja useat maat tuomitsivat suunnitelman täysin.
Väestön pakkosiirto on sotarikos.
Israel vaatii evakuointia
Israelin armeijan edustaja sanoi tänään, että Gazan kaupungin evakuoiminen tulee olemaan välttämätöntä.
Armeijan mukaan kaikille Gazan kaupungista alueen eteläosaan siirtyville perheille olisi luvassa runsaasti humanitaarista apua.
Kansainvälinen yhteisö on vastustanut Israelin aikeita vallata Gazan kaupunki.
Suurin osa Gazan väestöstä on joutunut siirtymään ainakin kerran sodan aikana. Alueella toimivat avustusjärjestöt pitävät suunnitelmaa epärealistisena ja vaarallisena. YK arvioi, että Gazan hallinnollisella alueella, johon kuuluu Gazan kaupunki ja sen ympäristö, asuu tällä hetkellä lähes miljoona ihmistä.
Gazan aseleponeuvotteluja välittävä Qatar ilmoitti eilen odottavansa edelleen Israelin vastausta aselepoehdotukseen, jonka äärijärjestö Hamas hyväksyi jo yli viikko sitten.