Gazan tulevaisuutta linjattiin huomiota herättävällä joukolla Valkoisessa talossa – mukana Sanna Marinin pomo

Gazan sodan jälkeistä tulevaisuutta suunniteltiin eilen Valkoisessa talossa. Osallistujista ei ole annettu virallista tietoa.
Ainakin Britannian entinen pääministeri Tony Blair osallistui Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin isännöimään kokoukseen, jossa käsiteltiin Gazan sodanjälkeistä tulevaisuutta. Asiasta kertovat ainakin Britannian yleisradioyhtiö BBC ja Axios.
Valkoisessa talossa paikallista aikaa keskiviikkoiltana järjestetystä kokouksesta ei ole kerrottu yksityiskohtia julkisesti. Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff sanoi aiemmin konservatiivikanava Fox Newsille, että kokouksessa tehtäisiin hyvin kattava suunnitelma.
Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion ja Israelin ulkoministeri Gideon Saarin oli määrä tavata keskiviikkona Washingtonissa, selviää Yhdysvaltain ulkoministeriön aikataulusta. Myös Trumpin vävy Jared Kushner osallistui CNN:n mukaan kokoukseen.
Tiedossa ei ole, että kokouksessa olisi ollut mukana palestiinalaisosallistujia.
Witkoff syytti Fox Newsin haastattelussa äärijärjestö Hamasia rauhanneuvotteluprosessin hidastamisesta. Järjestö on hyväksynyt neuvotteluiden välittäjien aselepoehdotuksen. Israel puolestaan ei ole antanut virallista vastaustaan.
Financial Times -lehti on kertonut aiemmin, että Tony Blair -instituutti on ollut mukana hankkeessa, jonka tarkoituksena oli laatia Gazan tulevaisuudesta suunnitelma.
Suomalaisittain asian tekee kiinnostavaksi se, että Suomen entinen pääministeri Sanna Marin työskentelee Tony Blair -instituutissa.
Blair toimi pääministeripestinsä jälkeen Lähi-idästä vastaavana lähettiläänä, jolloin hän keskittyi tuomaan taloudellista kehitystä palestiinalaisalueille sekä luomaan edellytykset kahden valtion ratkaisulle.
Trump halunnut palestiinalaiset pois Gazasta
Trump on aiemmin tänä vuonna puhunut suunnitelmastaan tehdä Gazasta "Lähi-idän Riviera". Suunnitelmassa palestiinalaiset siirrettäisiin alueelta ainakin väliaikaisesti.
Tuolloin Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu kiitteli suunnitelmaa. YK ja useat maat tuomitsivat suunnitelman täysin.
Väestön pakkosiirto on sotarikos.
Israelin armeijan edustaja sanoi eilen, että Gazan kaupungin evakuoiminen tulee olemaan välttämätöntä.
Armeijan mukaan kaikille Gazan kaupungista alueen eteläosaan siirtyville perheille olisi luvassa runsaasti humanitaarista apua.
Kansainvälinen yhteisö on vastustanut Israelin aikeita vallata Gazan kaupunki.